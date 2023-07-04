Тело в палатке: в польском лесу украинку нашли мертвой, что известно

Погибшей было 38 лет

В польском городе Карпач Нижнесилезского воеводства лесники во время уборки леса обнаружили бездыханное тело молодой женщины. Как позже выяснилось, погибшая была родом из Украины.

Об этом сообщает польское издание Wyborcza.

Так, 30 июня, примерно в 12:30, местные правоохранители получили сообщение об обнаруженном в районе ул. Карконоска трупе неизвестной женщины в палатке. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Личность погибшей была установлена. Ею оказалась 38-летняя украинка.

В настоящее время причина смерти не установлена. Более детальная информация об этом станет известна после проведения вскрытия тела. Как сообщили изданию источники, это, вероятно, будет сделано в ближайшие дни.

"На данный момент информации о причине смерти женщины нет. Точный ход и обстоятельства этого дела будут выяснены следствием под надзором прокурора", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в городе Хелм Люблинского воеводства произошло жестокое убийство украинца. Ночью на парковке неизвестный подошел к мужчине и нанес ему в область груди удары ножом. Мотивы этого преступления остаются пока неизвестными.