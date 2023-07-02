Набросился с ножом посреди улицы: в Польше убили украинца, злоумышленника ищут

Пострадавшего пытались спасти врачи, но безуспешно

В Польше неизвестный на улице убил украинца и скрылся с места происшествия.

Как информирует RMF FM со ссылкой на свои источники, происшествие произошло в городе Хелм Люблинского воеводства на улице Волынской.

Издание отмечает, что около полуночи неизвестный подошел к 36-летнему выходцу из Украины на парковке, нанес ему четыре удара ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия.

Несмотря на попытки врачей спасти жизнь пострадавшего, это не принесло каких-либо результатов.

Местная полиция под руководством прокуратуры занимается поиском злоумышленника. К поискам привлекли служебных собак.

Как сообщалось ранее, в Житомире празднование дня рождения завершилось убийством. Там у мужчины возникла вспышка беспричинной агрессии на почве злоупотребления алкоголем, после чего он убил ножом именинницу и тяжело ранил ее подругу.

А в Киевской области мужчина на почве ревности нанес около двух десятков ударов кулаками своей возлюбленной. Потерпевшая скончалась от травматического шока, развившегося от многочисленных телесных повреждений.