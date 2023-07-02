Накинувся з ножем посеред вулиці: у Польщі вбили українця, зловмисника шукають

Постраждалого намагалися врятувати лікарі, але безуспішно

У Польщі невідомий на вулиці вбив українця та втік з місця події.

Як повідомляє RMF FM з посиланням на свої джерела, пригода сталася у місті Хелм Люблінського воєводства на вулиці Волинській.

Видання зазначає, що близько опівночі невідомий підійшов до 36-річного вихідця з України на парковці, завдав йому чотири удари ножем у область грудної клітки, після чого втік з місця події.

Попри спроби лікарів врятувати життя потерпілого, це не дало жодних результатів.

Місцева поліція під проводом прокуратури займається пошуком зловмисника. До пошуків залучили службових собак.

Як повідомлялося раніше, у Житомирі святкування дня народження завершилося вбивством. Там у чоловіка виник спалах безпричинної агресії на ґрунті зловживання алкоголем, після чого він убив ножем іменинницю і тяжко поранив її подругу.

А на Київщині чоловік на ґрунті ревнощів завдав близько двох десятків ударів кулаками своєї коханої. Потерпіла померла від травматичного шоку, що розвинувся від численних тілесних ушкоджень.