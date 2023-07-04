Тіло в наметі: у польському лісі українку знайшли мертвою, що відомо

Загиблій було 38 років

У польському місті Карпач Нижньосілезького воєводства лісники під час збирання лісу виявили бездиханне тіло молодої жінки. Як пізніше з’ясувалося, загибла була родом з України.

Про це повідомляє польське видання Wyborcza.

Так, 30 червня, приблизно о 12.30, місцеві правоохоронці отримали повідомлення про виявлене в районі вул. Карконоска труп невідома жінка в наметі. Незабаром на місце події прибули поліцейські. Особу загиблої було встановлено. Нею виявилася 38-річна українка.

Наразі причину смерті не встановлено. Більш детальна інформація про це стане відомою після проведення розтину тіла. Як повідомили джерелу, це, ймовірно, буде зроблено найближчими днями.

"Наразі інформації про причину смерті жінки немає. Точний хід та обставини цієї справи будуть з’ясовані слідством під наглядом прокурора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Хелм Люблінського воєводства сталося жорстоке вбивство українця. Вночі на парковці невідомий підійшов до чоловіка і завдав йому в область грудей ударів ножем. Мотиви цього злочину залишаються наразі невідомими.