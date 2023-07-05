Задушили и закопали: дело о пропавшей девушке со Львовщины раскрыли спустя 9 лет

Девять лет девушка считалась без вести пропавшей

Во Львовской области полицейские раскрыли убийство 17-летней девушки, которое "висело" целых девять лет. Убийце подростка уже сообщили о подозрении.

Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Событие произошло в августе 2014 года. Тогда 38-летний житель Стрый задушил 17-летнюю девушку. Для того чтобы скрыть следы преступления, закопал тело несовершеннолетней в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей", — напомнили в МВД.

Оперативникам удалось собрать доказательства причастности мужчины к убийству. На основании этого ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительный акт уже направлен в суд, а обвиняемый находится под стражей.

Подробности дела об убийстве 17-летней девушки

В СМИ сообщают, что студентка аграрного колледжа без вести пропала 31 августа 2014 года. Девушка возвращалась с дискотеки из кафе-бара "Сейф" в городе Стрый Львовской области, но домой так и не дошла. К слову, за полтора года до этого из того же клуба пропала другая девушка.

Семья девушки сообщала журналистам, что после исчезновения их дочери, ее мобильный телефон был найден у бездомного. После допросов его отпустили, не найдя доказательств его причастности. Вскоре он поджег себя возле райотдела полиции во Львове.

Также появлялась информация о том, что к исчезновению 17-летней девушки может быть причастна местная преступная группировка, занимающаяся торговлей людьми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в польском лесу обнаружили труп 38-летней украинки. Страшную находку обнаружили лесники во время уборки. Они заметили палатку, в котором и находилось бездыханное тело женщины.