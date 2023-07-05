Задушили та закопали: справу про зниклу дівчину зі Львівщини розкрили через 9 років

Дев’ять років дівчина вважалася безвісти зниклою

На Львівщині поліцейські розкрили вбивство 17-річної дівчини, яке "висіло" цілих дев’ять років. Вбивці підлітка вже повідомили про підозру.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Подія сталася в серпні 2014 року. Тоді 38-річний житель Стрий задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася зниклою", — нагадали в МВС.

Оперативникам вдалося зібрати докази причетності чоловіка до вбивства. На підставі цього йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обвинувальний акт уже направлено до суду, а обвинувачений перебуває під вартою.

Подробиці справи про вбивство 17-річної дівчини

У ЗМІ повідомляють, що студентка аграрного коледжу безвісти зникла 31 серпня 2014 року. Дівчина поверталася з дискотеки із кафе-бару "Сейф" у місті Стрий Львівської області, але додому так і не дійшла. До речі, за півтора року до того з того ж клубу зникла інша дівчина.

Сім’я дівчини повідомляла журналістам, що після зникнення їхньої доньки її мобільний телефон було знайдено у бездомного. Після допитів його відпустили, не знайшовши доказів його причетності. Незабаром він підпалив себе біля райвідділу поліції у Львові.

Також з’являлася інформація про те, що до зникнення 17-річної дівчини може бути причетне місцеве злочинне угруповання, яке займається торгівлею людьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у польському лісі виявили труп 38-річної українки. Страшну знахідку виявили лісники під час збирання. Вони помітили намет, у якому й було бездиханне тіло жінки.