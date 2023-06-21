Вбивство 9-річної дитини на Прикарпатті: місцеві жителі звинуватили копів у злочинному недбальстві

Ґвалтівник з Прикарпаття незадовго до вбивства дитини напав на дружину військового прямо у каплиці

34-річного мешканця селища Кути Косівського району (Івано-Франківська область), що підозрюється у вбивстві 9-річної дівчинки, взято під варту. Але місцеву громадськість це не заспокоїло – люди вважають: поліція могла запобігти трагедії, бо чоловік напередодні напав на дружину бійця під час молитви у каплиці. Якби зловмисника затримали тоді, дитина б лишилась живою — з цим та іншими питаннями місцеві мешканці прийшли сьогодні до відділку поліції.

За півроку до вбивства дитини чоловік вийшов з тюрми

Трагедія на Косівщині сталася 18 червня – цього дня по обіді 9-річна Вероніка Богданюк пішла до своєї сестри і зникла. Дівчину почали шукати і, як повідомляв "Телеграф", знайшли пізно ввечері мертвою в чагарнику на березі річки Черемош. "За гарячими слідами" правоохоронці затримали двоюрідного дядька загиблої – 34-річного Віталія Михайлюка. За словами місцевих мешканців, цей чоловік і раніше нападав на жінок, тож черговий злочин з його боку просто був справою часу.

Камери зафіксували, як дівчинка йде поруч з чоловіком на велосипеді

"Я була присутня в морзі, де вагітна мама в свій день народження забирала свою 9-річну дочку, – повідомила у соцмережах Юлія Таринська – керівниця громадської організації "Гуцульськи волонтери". – Дитина перед смертю побачила дещо таке, що дорослі навіть бояться про це думати. Чоловік, який на неї напав, вийшов з тюрми півроку назад. Він відсидів, напевно, два рази за зґвалтування неповнолітніх. І за ці півроку до нашої Косівської поліції було три звернення офіційних. Останнє – від дружини військового, який зараз перебуває в Донецькій області. 19 днів назад цей ґвалтівник напав на жінку в капличці, де вона молилася, причинив їй колоті рани, були численні гематоми, але вона якимось чудом просто від нього вирвалась. Питання до поліції, чому ви не взяли цього чоловіка під варту, чому ви допустили смерть цієї дитини?!"

Тіло дівчини без ознак життя знайшли за кілька годин біля місцевої річки

Також з претензіями до поліції виступив на своїй сторінці і ще один громадський активіст Віталій Мацьоцький. За його словами, після нападу на дружину військового на місце викликалась і швидка, і поліція, але жодних мір до нападника вжито не було.

"Більше місяця тому я звертався до Івано-Франківської поліції, депутатів Верховної Ради України, які є членами профільного комітету, – розповів Віталій. – Після цього до Косова приїхало багато екіпажів, які відпрацьовували місто певний час. А після їх від’їзду сталося жахливе ДТП у Рожнові: п’яний водій збив неповнолітнього хлопчика і той загинув. Не знаю, скільки ще трагедій має статися, щоб керівництво обласної поліції зрозуміло, що Роман Запоточний, який очолює Косівську поліцію, не справляється зі своїми обов’язками, і що з бездіяльністю поліції потрібно щось робити".

У поліції підтвердили, що підозрюваний у вбивстві дитини Віталій Михайлюк мав раніше проблеми з законом і перебував на момент скоєння страшного злочину "на контролі".

"Раніше він відбув покарання — 12 років, але обставини я зараз не можу прокоментувати, оскільки це давня справа. Останню судимість він мав у 2022 році за вчинення крадіжки. Суд визначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки, — повідомив журналістам заступник начальника слідчого управління Івано-Франківської області Денис Кравченко. — Він перебував під адміністративним наглядом, складались на нього протоколи. І скажу, що він відразу і був затриманий як один з людей, що можуть бути причетними до вчинення злочину".

Після обрання запобіжного заходу представники поліції повідомили: доказів для повідомлення підозри злочинцю достатньо

20 червня, суд обрав для селянина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Попередніми слідчими діями зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), – наголосив, коментуючи рішення суду, Денис Кравченко. – В подальшому ще буде призначена низка експертиз, результати яких будуть також долучені до справи у якості доказів".

"Людина вийшла з тюрми, але поліцейського до неї не приставиш"

Взяття під варту підозрюваного у вбивстві дівчинки місцевих мешканців не заспокоїло – сьогодні, 21 червня, вони прийшли під стіни районного відділку поліції у Косово – за годину до того, як у Кутах ховали 9-річну Вероніку. Свої претензії і питання люди адресували начальнику ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Сергію Безпальку. Головна тема – вбивство дитини, до якої, на думку, людей призвела бездіяльність місцевих правоохоронців.

Суд ухвалив рішення взяти під варту 34-річного чоловіка, що підозрюється у вбивстві

"Щодо злочинця, він заарештований, є закон, певний порядок досудового розслідування, але я вас запевняю, він буде максимально покараний – йому загрожує від 15 років позбавлення волі до пожиттєвого ув’язнення, – наголосив Сергій Вікторович. – Поліція робить для цього все".

Така відповідь викликала бурхливу реакцію людей, вони нагадали поліціянту про випадок з нападом на дружину військового, де також фігурував Віталій Михайлюк. Правоохоронці підтвердили, що цей факт мав місце 30 травня і за ним триває розслідування.

Керівник обласного управління поліції Сергій Безпалько намагався вгамувати роззлюченних людей

"Відповідно до висновків експертизи, заявниця отримала легкі тілесні ушкодження. Кримінальне провадження за цим фактом було відкрите, але стаття 125 не передбачає затримання підозрюваного, – пояснив Сергій Безпалько. – Розумію, що ця людина вийшла з тюрми, але до нього не приставиш поліцейського. Але за ним здійснювався адміністративний нагляд, його контролювали, за ним слідкували і все, що передбачено нормами чинного законодавства, правоохоронці робили. Але також встановлюються інші обставини щодо вбивства дитини. Вона де була? Разом з батьком, який відпустив доньку зі своїм двоюрідним братом. Все це перевіряється, додатково встановлюється".

Питання керівництву обласної поліції люди у Косово задавали під стінами відділку

Люди говорили і про те, що ніби групи реагування патрульної поліції "беруть по 100 баксів за так званий квиток на проїзд п’яним" і про побоювання, що винуватець смертельної аварії, що сталася нещодавно в районі, уникне покарання, і про справи, які начебто не розслідуються належним чином. Закидали начальнику районної поліції Роману Запоточному будинок, який, на їхню думку, не відповідає його заробіткам на службі. Але Запоточний жодної участі в розмові з активістами і пересічними громадянами не брав.

Начальник Косівського райвідділку поліції не поспішав до людей і частину акції простояв на іншому боці вулиці

Сергій Безпалько весь час закликав людей до толерантності, нагадував про демократичні принципи та обіцяв розібратися у всіх скаргах, які були озвучені під час зустрічі. Також керівник обласної поліції повідомив, що триває службова перевірка, яка дозволить з’ясувати, чи мали якісь порушення з боку його підлеглих.