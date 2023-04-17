Заступився за дружину, застрелив ґвалтівника та був убитий окупантами: трагічна історія українця потрапила до мережі

Історія загиблого на Київщині місцевого жителя потрапила до мережі

Під час окупації села Андріївка, що неподалік Бородянки на Київщині, місцевий житель Іван Рибицький убив окупанта, який намагався зґвалтувати його дружину, за що його жорстоко позбавили життя.

Як розповів виданню "Важливі історії" брат загиблого чоловіка, Рибицький із дружиною Любою не змогли покинути селище до того, як туди прийшли росіяни.

До будинку його брата росіянина привела місцева мешканка Маша Карманова, яку підозрювали у зв’язках з окупантами.

"Це було десь 14 березня. Він (окупант, — ред) почав приставати до дружини Вані. Спочатку запитав: "Ти мене любиш?" З якогось бодуна незрозуміло, мабуть, випив. Вона каже: "Ні". Він їй типа: "Дай мені". Вона його жорстко послала", — каже чоловік.

Після цього росіянин спробував зґвалтувати жінку на очах чоловіка, а той спробував його зупинити, чим дав дружині можливість втекти до сусідів і там сховатися.

"Вона ховалася ніч, а під ранок прийшов мій брат. Він заліз через вікно і сказав: "Я вбив цього хлопця, який до тебе чіплявся". Я її перепитував: "Що саме ти почула? Убив, розстріляв? Чи ще як?" Вона почула все чітко: "Так, розстріляв", — розповів брат загиблого українця.

Іван Рибицький після цього спробував утекти до Бородянки, але родичі відмовили від цієї витівки. Наступного дня його знайшли мертвим.

Після деокупації було встановлено, що Івана Рибицького вбили ударами лопатою чи сокирою по голові.

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилися визнання двох "вагнерівців", які відверто розповіли, як убивали жінок, старих та дітей під час штурму Соледара.