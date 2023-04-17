Заступился за жену, застрелил насильника и был убит оккупантами: трагическая история украинца попала в сеть

История погибшего на Киевщине местного жителя попала в сеть

Во время оккупации села Андреевка, что неподалеку от Бородянки в Киевской области местный житель Иван Рыбицкий убил оккупанта, который пытался изнасиловать его жену, за что его жестоко лишили жизни.

Как рассказал изданию "Важные истории" брат погибшего мужчины, Рыбицкий с женой Любой не смогли покинуть поселок до того, как туда пришли россияне.

В дом его брата россиянина привела местная жительница Маша Карманова, которую подозревали в связях с оккупантами.

"Это было где-то 14 марта. Он (оккупант, — ред) начал приставать к жене Вани. Сначала спросил: "Ты меня любишь?" С какого-то бодуна непонятно, наверное, выпивший был. Она говорит: "Нет". Он ей типа: "Дай мне". Она его жестко послала", — говорит мужчина.

После этого россиянин попытался изнасиловать женщину на глазах у мужа, а тот попытался его остановить, чем дал супруге возможность сбежать к соседям и там укрыться.

"Она пряталась ночь, а под утро пришел мой брат. Он залез через окно и сказал: "Я убил этого парня, который к тебе приставал". Я ее переспрашивал: "Что именно ты услышала? Убил, расстрелял? Или еще как?" Она услышала все четко: "Да, расстрелял", — рассказал брат погибшего украинца.

Иван Рыбицкий после этого попытался сбежать в Бородянку, но родственники отговорили от этой затеи. На следующий день его нашли мертвым.

После деоккупации было установлено, что Ивана Рыбицкого убили ударами лопатой или топором по голове.

Как сообщалось ранее, в сети появились признания двух "вагнеровцев", которые откровенно рассказали, как убивали женщин, стариков и детей во время штурма Соледара.