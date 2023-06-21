Убийство 9-летнего ребенка на Прикарпатье: местные жители обвинили копов в преступной халатности

Насильник из Прикарпатья незадолго до убийства ребенка напал на жену военного прямо в часовне

34-летний житель поселка Куты Косовского района (Ивано-Франковская область), подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, взят под стражу. Но местную общественность это не успокоило – люди считают: полиция могла предотвратить трагедию, потому что мужчина накануне напал на жену бойца во время молитвы в часовне. Если бы злоумышленника задержали тогда, ребенок остался бы жив — с этим и другими вопросами местные жители пришли сегодня в отделение полиции.

За полгода до убийства ребенка мужчина вышел из тюрьмы

Трагедия на Косовщине произошла 18 июня – в этот день после обеда 9-летняя Вероника Богданюк пошла к своей сестре и исчезла. Девочку начали искать и, как сообщал "Телеграф", нашли поздно вечером мертвой в зарослях кустов на берегу реки Черемош. "По горячим следами" правоохранители задержали двоюродного дядю погибшей – 34-летнего Виталия Михайлюка. По словам местных жителей, этот мужчина и раньше нападал на женщин, поэтому очередное преступление с его стороны просто было делом времени.

Камеры зафиксировали, как девочка идет рядом с мужчиной на велосипеде

"Я присутствовала в морге, где беременная мама в свой день рождения забирала свою 9-летнюю дочь, – сообщила в соцсетях Юлия Таринская – руководитель общественной организации "Гуцульские волонтеры". – Ребенок перед смертью увидел кое-что такое, что взрослые даже боятся об этом подумать. Мужчина, который на нее напал, вышел из тюрьмы полгода назад. Он отсидел, наверное, два раза за изнасилование несовершеннолетних. И за эти полгода в нашу Косовскую полицию было три обращения официальных. Последнее – от жены военного, который сейчас находится в Донецкой области. 19 дней назад этот насильник напал на женщину в часовне, где она молилась, нанес ей колотые раны, были многочисленные гематомы, но она каким-то чудом прямо от него вырвалась. Вопросы к полиции, почему вы не взяли этого мужчину под стражу, почему вы допустили смерть этого ребенка?!"

Тело девочки без признаков жизни обнаружили через несколько часов возле местной реки

Также с претензиями к полиции выступил на своей странице и еще один общественный активист Виталий Мацьоцький. По его словам, после нападения на жену военного на место вызывалась и скорая, и полиция, но никаких мер к нападающему принято не было.

"Более месяца назад я обращался в Ивано-Франковскую полицию, депутатам Верховной Рады Украины, которые являются членами профильного комитета, – рассказал Виталий. – После этого в Косово приехало много экипажей, которые отрабатывали город определенное время. А после их отъезда произошло ужасное ДТП в Рожнове: пьяный водитель сбил несовершеннолетнего мальчика и тот погиб... Не знаю, сколько еще трагедий должно случиться, чтобы руководство областной полиции поняло, что возглавляющий Косовскую полицию Роман Запоточный не справляется со своими обязанностями, и что с бездействием полиции нужно что-то делать".

В полиции подтвердили, что подозреваемый в убийстве ребенка Виталий Михайлюк имел ранее проблемы с законом и находился на момент совершения страшного преступления "на контроле".

"Раньше он отбыл наказание — 12 лет, но обстоятельства я сейчас не могу прокомментировать, поскольку это давнее дело. Последнюю судимость он имел в 2022 году за совершение кражи. Суд определил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года, — сообщил журналистам заместитель начальника следственного управления Ивано-Франковской области Денис Кравченко . — Он находился под административным надзором, составлялись на него протоколы. И скажу, что он сразу и был задержан как один из людей, которые могут быть причастны к совершению преступления".

После избрания меры пресечения представители полиции сообщили: доказательств для сообщения подозрения преступнику достаточно

20 июня суд избрал для сельчанина меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Предварительными следственными действиями собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), – подчеркнул, комментируя решение суда, Денис Кравченко. – В дальнейшем еще будет назначен ряд экспертиз, результаты которых будут также приобщены к делу в качестве доказательств".

"Человек вышел из тюрьмы, но полицейского к нему не приставишь"

Заключение под стражу подозреваемого в убийстве девочки местных жителей не успокоило – сегодня, 21 июня, они пришли под стены районного отделения полиции в Косово – за час до того, как в Кутах хоронили 9-летнюю Веронику. Свои претензии и вопросы люди адресовали начальнику ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Сергею Беспалько. Главная тема – убийство ребенка, к которому, по мнению, людей привело бездействие местных правоохранителей.

Суд принял решение заключить под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

"О преступнике: он арестован, есть закон, определенный порядок досудебного расследования, но я вас уверяю, он понесет максимальное наказание — ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, — подчеркнул Сергей Викторович. — Полиция делает для этого все".

Такой ответ вызвал бурную реакцию людей, они напомнили полицейскому о случае нападения на жену военного, где также фигурировал Виталий Михайлюк. Правоохранители подтвердили, что этот факт имел место 30 мая и по нему идет расследование.

Руководитель областного управления полиции Сергей Беспалько пытался унять разъяренных людей

"В соответствии с выводами экспертизы, заявительница получила легкие телесные повреждения. Уголовное производство по этому факту было открыто, но статья 125 не предусматривает задержание подозреваемого, – пояснил Сергей Беспалько. – Понимаю, что этот человек вышел из тюрьмы, но к нему не приставишь полицейского. За ним осуществлялся административный надзор, его контролировали, за ним следили и все, что предусмотрено нормами действующего законодательства, правоохранители делали. Но также устанавливаются другие обстоятельства убийства девочки. Где она была? Дома вместе с отцом, который отпустил дочь со своим двоюродным братом. Все это проверяется, дополнительно устанавливается".

Вопросы руководству областной полиции люди в Косово задавали под стенами участка

Люди говорили и о том, что вроде бы группы реагирования патрульной полиции "берут по 100 баксов за так называемый билет на проезд пьяным " и о опасениях, что виновник смертельной аварии, произошедшей недавно в районе, избежит наказания, и о делах, которые не расследуются должным образом. "Закидывали" начальнику районной полиции Роману Запоточному наличие дома, который, по их мнению, не отвечает его заработкам на службе. Но Запоточний никакого участия в разговоре с активистами и рядовыми гражданами не принимал.

Начальник Косовского райотдела полиции не спешил к людям и часть акции простоял по другую сторону улицы

Сергей Беспалько все время призывал людей к толерантности, напоминал о демократических принципах и обещал разобраться во всех жалобах, озвученных во время встречи. Также руководитель областной полиции сообщил, что продолжается служебная проверка, которая позволит выяснить, имели ли какие-либо нарушения со стороны его подчиненных.