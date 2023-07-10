"Попросив навчити стріляти": На Буковині батько з рушниці випадково застрелив сина

Подія кваліфікована як вбивство через необережність

Поліцейські Буковини розслідують обставини смертельного поранення 13-річного хлопчика. Трагічний випадок стався в неділю, 9 липня, в селі Замостя Вижницької громади.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Зазначається, що правоохоронців викликали медики Вижницької районної лікарні. Лікарі розповіли, що батько на власному автомобілі привіз до них свого сина з вогнепальним пораненням. Але хлопця врятувати не вдалося, від отриманої травми він помер.

Для з’ясування обставин загибелі 13-річного буковинця на місце події одразу прибули правоохоронці. Вони попередньо з’ясували, що того дня 48-річний житель села Замостя перебував вдома разом із своїми 13-річним та 9-річним синами.

"Близько 20:00 діти попросили батька навчити їх стріляти. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із синами у ліс неподалік від будинку. Там буковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю – і відбувся постріл: поранення отримав 13-річний хлопчик", — повідомили у поліції.

Відомо також, що всі дозволи на зброю в батька були. Наразі тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а гладкоствольну мисливську рушницю — на дослідження до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

"Всі дозвільні документи на зброю у батька були. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть встановлені всі обставини цієї трагічної події", — повідомили у поліції Чернівецької області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про резонансу справу на Львівщині. Там поліцейські розкрили вбивство 17-річної дівчини, яка дев’ять років вважалася безвісти зниклою.