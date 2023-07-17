В центре Киева произошла перестрелка, есть раненый: подробности и фото

Стрельбу устроил владелец офиса

В Печерском районе Киева с утра в понедельник, 17 июля, в одном из офисных зданий на улице Бойчука мужчина выстрелил в охранника, после чего с оружием забаррикадировался в кабинете. Бойцы КОРД задержали злоумышленника, а пострадавшего забрали в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева.

Мужчина вошел в офисное помещение, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны он выстрелил в сторону сотрудников охраны и ранил одного из них. После этого он с оружием забаррикадировался в офисном помещении. На место прибыл КОРД, который и задержал злоумышленника.

КОРД провел спецоперацию

"Как стало известно, им оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются", — отметили в полиции.

Стрелка задержали

Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Мужчине, стрелявшему в охранников, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии — на Буковине отец из ружья случайно застрелил 13-летнего сына. Он хотел научить мальчика стрелять.