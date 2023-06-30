Стрельба в аэропорту Кишинева: появились новые подробности о стрелке и видео

Ближе к вечеру аэропорт возобновил работу

Во время стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека, а еще один получил ранения.

Как сообщает местное издание Newsmaker, премьер Молдовы Дорин Речан проинформировал, что нападавшим оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому из соображений безопасности запретили въезд в страну.

Он отметил, что мужчину проводили в стерильную зону для возвращения, после чего тот выхватил табельный пистолет у сотрудника пограничной полиции и застрелил его. Кроме того, злоумышленник застрелил сотрудника службы безопасности.

Еще один человек, который является обычным пассажиром, получил ранения. Его уже увезли в медучреждение.

Вместе с тем в сети появилось видео, на котором, как утверждается, был запечатлен момент стрельбы. На кадрах отчетливо слышно пять одиночных выстрелов.

По информации местных изданий, нападавший получил ранение, а позже в аэропорт вновь начали запускать пассажиров. Известно, что на месте работали сотрудники батальона спецназначения FULGER.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковске снайпер ранил одного из местных криминальных авторитетов, когда тот пришел в спортивный клуб.