И тут "Вагнер"? В аэропорту Кишинева стрельба, уже есть погибшие: что происходит

В аэропорту столицы Молдовы произошло ЧП. Там неизвестный мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, 30 июня в кишиневском аэропорту мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта. Из-за этого все рейсы были отменены, а на место событий уже прибыли полицейские.

По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения, где находится "стрелок", но уже известно об одном погибшем. Им оказался один из силовиков (по одной версии полицейский, а по другой — пограничник).

Согласно предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которого якобы не пустили в Молдову после его прилёта из Турции.

В сети появляются видео с места сбытый.

Позже в полиции сообщили, что количество жертв стрельбы уже выросло до двух. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER (спецназ полиции Молдовы).

По некоторым данным, преступником может являться гражданин россии, якобы состоящий в ЧВК "Вагнера".

"Сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который пытался обезоружить нападавшего", — пишут местные интернет-паблики.

На происходящее уже отреагировали в Украине. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.

"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев. Для получения помощи наши граждане могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896", — говорит он.

В настоящее время стрелка уже удалось задержать.

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