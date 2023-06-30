І тут "Вагнер"? В аеропорту Кишинева стрілянина, вже є загиблимі: що відбувається

В аеропорту столиці Молдови сталася НП. Там невідомий чоловік вчинив стрілянину з вогнепальної зброї.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, 30 червня у кишинівському аеропорту чоловік зробив кілька пострілів у стелю та забарикадувався у приміщенні аеропорту. Через це всі рейси було скасовано, а на місце подій уже прибули поліцейські.

За інформацією МВС Молдови, спецслужби готуються до штурму приміщення, де знаходиться "стрілець", але вже відомо про одного загиблого. Ним виявився один із силовиків (за однією версією поліцейський, а за іншою – прикордонник).

За попередніми даними, стрілянину влаштував іноземець, якого нібито не пустили до Молдови після прильоту з Туреччини.

У мережі з’являються відео з місця події.

Пізніше в поліції повідомили, що кількість жертв стрілянини вже зросла до двох. У те, що відбувалося, втрутився батальйон спецпризначення FULGER (спецназ поліції Молдови).

За деякими даними, злочинцем може бути громадянин росії, який нібито перебуває в ПВК "Вагнера".

"Спочатку він вистрілив у прикордонника, а потім у охоронця, який намагався обеззброїти нападника", — пишуть місцеві інтернет-пабліки.

На те, що відбувалося, вже відреагували в Україні. Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відстежує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.

"Дипломати взаємодіють із молдавською владою для отримання деталей, з’ясовують можливу наявність українців. Для отримання допомоги наші громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства: +37360170896", — каже він.

За неофіційними даними, стрільця вже вдалося затримати. Нападник отримав поранення, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що, згідно з українськими розвідданими, росія хотіла захопити аеропорт Кишинева. Це підтвердила і місцева влада.

Також ми повідомляли, що під час російського удару по Україні в Молдові впала ракета.