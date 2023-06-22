"Не потерпимо": Молдова розлютилася через погрози сальдо

Молдова вимагатиме пояснень за заяви сальдо

У Міністерстві закордонних справ Молдови відреагували на заяви колаборанта володимира сальдо, який пригрозив ударами по мосту через Дунай після ранкової події в Чонгарі, і збираються викликати російського посла.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє телеканал TVR Moldova.

"Такі заяви абсолютно неприйнятні. Ми не зазнаємо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку голову дипломатичного представництва російської федерації в Республіці Молдова і вимагатиме пояснень за погрози сальдо.

Зазначимо, що після ракетних ударів Чонгарським мостом, яких було завдано близько 5 ранку 22 червня, коментувати ситуацію взявся так званий "глава" Херсонської області володимир сальдо. Він заявив, що "координати мостів на Одещині, у молдавських Джурджулештах відомі", а тому нібито відповідь буде серйозною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти звинуватили в ударі мостом ЗСУ, "розсекретивши" плани українських військових. За заявами окупантів, міст атакували двома снарядами чи ракетами.