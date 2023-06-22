"Не потерпим": Молдова пришла в ярость из-за угроз сальдо
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Молдова потребует объяснений за заявления сальдо
В Министерстве иностранных дел Молдовы отреагировали на заявления коллаборанта владимира сальдо, который пригрозил ударами по мосту через Дунай после утреннего происшествия в Чонгаре, и собираются вызвать российского посла.
Об этом сегодня, 22 июня, сообщает телеканал TVR Moldova.
"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке главу дипломатического представительства российской федерации в Республике Молдова и потребует объяснений за угрожающую речь сальдо.
Отметим, что после ракетных ударов по Чонгарскому мосту, которые были нанесены около 5 утра 22 июня, комментировать ситуация взялся так называемый "глава" Херсонской области владимир сальдо. Он заявил, что "координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах известны", а потому якобы ответ будет серьезным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты обвинили в ударе по мосту ВСУ, "рассекретив" планы украинских военных. По заявлениям оккупантов, мост атаковали двумя снарядами или ракетами.