Укр

Коллаборант сальдо записал видео на Чонгарском мосту: в сети заметили интересную деталь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Видео владимира сальдо сравнили с видео кирилла стремоусова Новость обновлена 22 июня 2023, 11:10
Видео владимира сальдо сравнили с видео кирилла стремоусова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Видео коллаборанта показалось слишком похожим на записанное ранее другим на Антоновском мосту

Ставленник кремля на оккупированной Херсонщине владимир сальдо приехал на Чонгарский мост, по которому были нанесены ракетные удары, и заявил, что "паники нет" и это происшествие якобы ни на что не повлияет. Пользователи сети сравнили видео сальдо с тем, которое записывал покойный коллаборант кирилл стремоусов на Антоновском мосту, и нашли поразительные сходства.

Соответствующее видео прогулки сальдо по мосту было опубликовано сегодня, 22 июня, в его Telegram-канале. В нем он заявляет, что ракетные удары по мосту были якобы совершены по указке Лондона.

"Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область — очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится — есть другие сухопутные пути в Крым", — сказал он.

Тут же сальдо поспешил сообщить, что все проблемы, возникшие в ракетными ударами по мосту, будут якобы решены.

В то же время пользователи сети вспомнили, как после удара по Антоновскому мосту гауляйтер кирилл стремоусов снимал на нем подобное видео. Он, так же как и сейчас сальдо, убежал, что это происшествие ничего не изменит, исход событий из-за этого якобы не поменяется, а Херсон "никогда не будет захвачен". В данном случае коллаборант прогадал ведь город ВСУ все же освободили от оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму российские оккупанты в панике ждут контрнаступления ВСУ и готовят новые фортификационные сооружения.

Теги:
#Крым #Война #Мост #Сальдо #Ракетный удар #Чонгар