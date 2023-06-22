Видео коллаборанта показалось слишком похожим на записанное ранее другим на Антоновском мосту

Ставленник кремля на оккупированной Херсонщине владимир сальдо приехал на Чонгарский мост, по которому были нанесены ракетные удары, и заявил, что "паники нет" и это происшествие якобы ни на что не повлияет. Пользователи сети сравнили видео сальдо с тем, которое записывал покойный коллаборант кирилл стремоусов на Антоновском мосту, и нашли поразительные сходства.

Соответствующее видео прогулки сальдо по мосту было опубликовано сегодня, 22 июня, в его Telegram-канале. В нем он заявляет, что ракетные удары по мосту были якобы совершены по указке Лондона.

"Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область — очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится — есть другие сухопутные пути в Крым", — сказал он.

Тут же сальдо поспешил сообщить, что все проблемы, возникшие в ракетными ударами по мосту, будут якобы решены.

В то же время пользователи сети вспомнили, как после удара по Антоновскому мосту гауляйтер кирилл стремоусов снимал на нем подобное видео. Он, так же как и сейчас сальдо, убежал, что это происшествие ничего не изменит, исход событий из-за этого якобы не поменяется, а Херсон "никогда не будет захвачен". В данном случае коллаборант прогадал ведь город ВСУ все же освободили от оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму российские оккупанты в панике ждут контрнаступления ВСУ и готовят новые фортификационные сооружения.