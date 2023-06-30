Стрілянина в аеропорту Кишинева: з’явилися нові подробиці про стрільця та відео

Ближче до вечора аеропорт відновив роботу

Під час стрілянини в аеропорту Кишинева загинули двоє людей, а ще один отримав поранення.

Як повідомляє місцеве видання Newsmaker, прем’єр Молдови Дорін Речан поінформував, що нападником виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому з міркувань безпеки заборонили в’їзд до країни.

Він зазначив, що чоловіка проводили до стерильної зони для повернення, після чого той вихопив табельний пістолет у співробітника прикордонної поліції та застрелив його. Окрім того, зловмисник застрелив співробітника служби безпеки.

Ще одна людина, яка є звичайним пасажиром, отримала поранення. Потерпілого вже відвезли до медустанови.

Водночас у мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, було знято момент стрілянини. На кадрах виразно чути п’ять одиночних пострілів.

За інформацією місцевих видань, нападник отримав поранення, а пізніше до аеропорту знову почали запускати пасажирів. Відомо, що на місці працювали співробітники батальйону спецпризначення FULGER.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківську снайпер поранив одного з місцевих кримінальних авторитетів, коли той прийшов до спортивного клубу.