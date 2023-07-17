У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений: подробиці та фото

Стрілянину влаштував власник офісу

У Печерському районі Києва з ранку в понеділок, 17 липня, в одній із офісних будівель на вулиці Бойчука чоловік вистрілив у охоронця, після чого зі зброєю забарикадувався у кабінеті. Бійці КОРД затримали зловмисника, а потерпілого забрали до лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва.

Чоловік увійшов до офісного приміщення, внаслідок чого спрацювала сигналізація. Після прибуття наряду приватної охорони він вистрілив у бік співробітників охорони та поранив одного з них. Після цього він зі зброєю забарикадувався у офісному приміщенні. На місце прибув КОРД, який затримав зловмисника.

КОРД провів спецоперацію

"Як стало відомо, ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються", — зазначили у поліції.

Стрілка затримали

Розпочато кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на навмисне вбивство. Чоловікові, який стріляв у охоронців, загрожує до 15 років позбавлення волі.

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