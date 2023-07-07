В Сумах мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим: подробности

Улицу, где разворачивались события, перекрыли

В Сумах неизвестный мужчина начал стрельбу из окна многоквартирного дома. На место событий уже прибыли правоохранители.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, согласно данным в сети, правонарушитель вел огонь из третьего этажа многоэтажки, находящейся напротив дома, куда 3 июля попал российский беспилотник. По словам очевидцев, стрелок целился в людей, но попал в автомобиль.

Улица, где разворачивались события, была перекрыта полицейскими, которые сообщили, что предпринимают все необходимые меры.

Официальной информации по поводу инцидента пока не поступало.

Напомним, что на днях в Киеве Игорь Гуменюк, подозреваемый в теракте под стенами Верховной рады в 2015 году, устроил несколько взрывов в здании Шевченковского суда, где проходило слушание по его делу. В результате инцидента пострадали двое военных, а сам правонарушитель покончил жизнь самоубийством. В Совете судей Украины после случившегося пообещали проверить состояние рассмотрение дел где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет.