После теракта в Шевченковском райсуде Совет судей дал важное обещание

Совет судей надеется на тщательное расследование

Инцидент с Игорем Гуменюком, который устроил взрывы в здании Шевченковского суда Киева и ранил там двух военных, вскрыл существенные проблемы, присутствующие в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса Украины.

Об этом заявил Совет судей Украины, комментируя происшествие.

Она обратила внимание на время, которое преступник находился в заключении пока ждал решение суда, а это — 8 лет.

"К сожалению, ситуация с длительным рассмотрением дел в уголовных производствах, предусматривающих участие присяжных, характерна для большинства судов, расположенных в крупных городах Украины, и мы осознаем, что без усовершенствования процедурных вопросов и изменений в законодательство не обойтись", — говорят судьи.

По мнению судей, усовершенствования требуют и механизмы конвоирования подсудимых, и система охраны в судах.

"Особенно в тех судах, которые рассматривают сложные, резонансные, социально значимые уголовные дела. Большинство таких судов, в отличие от Шевченковского районного суда, не оборудованы залами судебных заседаний в достаточном количестве, надлежащими помещениями для содержания подсудимых и т.п. О надлежащем материально-техническом обеспечении большинства таких судов говорить, к сожалению, не приходится", — считает Совет судей.

Там надеются, что правоохранительными органами будут тщательно расследованы все обстоятельства произошедшего, которые привели к трагедии в помещении суда вплоть до гибели обвиняемого и ранения правоохранителей.

Вместе с этим Совет судей Украины инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет, чтобы в будущем не допустить и предотвратить подобное развитие событий.

"Будет собрана не только информация о количестве таких дел и причинах их продолжительного рассмотрения, но и информация о состоянии материально-технического обеспечения этих судов. Разумные сроки рассмотрения дел должны стать не только строкой в законодательстве Украины, но и реальной основой обеспечения законного и справедливого судопроизводства без нарушения прав человека и норм международных конвенций. Ведь разумные сроки это не только о правах подсудимых, но и о правах потерпевших", — резюмировали судьи.

Напомним "Телеграф" рассказывал о том, что известно об Игоре Гуменюке, который устроил теракт в суде.

Также мы сообщали, что Игорь Гуменюк погиб, взорвав себя.