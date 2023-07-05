Взрывы в Шевченковском суде: злоумышленник погиб, взорвав себя

Двое полицейских пострадали при штурме

Злоумышленник, который устроил взрыв в Шевченковском суде, погиб на месте.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем telegram-канале. В настоящее время, глава МВД находится на месте происшествия.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя", — сообщил Клименко.

По его словам, двое бойцов спецподразделения КОРД получили ранения во время штурма. Они смогли выжить благодаря щитам, которые приняли на себя основной удар.

Он отметил, что правонарушитель после заседания суда закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил в конвоиров взрывное устройство, а затем попытался сбежать из здания суда, но его перехватили правоохранители.

После этого он забаррикадировался, а когда полицейские попытались штурмовать помещение, он использовал еще одно взрывное устройство.

"Пока правоохранители не знают, где находились взрывные устройства. Пока неизвестно, пронес ли он их в здание суда или они уже там были", — отметил Клименко.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации взрывы устроил Игорь Гуменюк. Его обвиняют в теракте из-за подрыва гранаты под зданием Верховной Рады в 2015 году.