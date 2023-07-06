Після теракту у Шевченківському райсуді Рада суддів дала важливу обіцянку

Рада суддів сподівається на ретельне розслідування

Інцидент з Ігорем Гуменюком, який влаштував вибухи у будівлі Шевченківського суду Києва та поранив там двох військових, розкрив суттєві проблеми, які є у процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України.

Про це заявила Рада суддів України, коментуючи подію.

Вона звернула увагу на час, який злочинець був ув’язнений поки чекав на рішення суду, а це — 8 років.

"На жаль, ситуація з тривалим розглядом справ у кримінальних провадженнях, які передбачають участь присяжних, характерна для більшості судів, що розташовані у великих містах України й ми свідомі того, що без удосконалення процедурних питань та змін до законодавства не обійтися", — кажуть судді.

На думку судей, удосконалення вимагають і механізми конвоювання підсудних, і система охорони в судах.

"Особливо в тих судах, які розглядають складні, резонансні, соціально-значимі кримінальні справи. Більшість таких судів, на відміну від Шевченківського районного суду, не обладнані залами судових засідань у достатній кількості, належними приміщеннями для утримання підсудних тощо. Про належне матеріально-технічне забезпечення більшості таких судів говорити на жаль не доводиться", — вважає Рада суддів.

Там сподіваються, що правоохоронними органами буде ретельно розслідувано всі обставини, що призвели до трагедії у приміщенні суду аж до загибелі обвинуваченого та поранення правоохоронців.

Водночас Рада суддів України ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачені (підсудні) утримуються під вартою понад п’ять років, щоб у майбутньому не допустити та запобігти такому розвитку подій.

"Буде зібрана не лише інформація про кількість таких справ та причини їх тривалого розгляду, а й інформація про стан матеріально-технічного забезпечення цих судів. Розумні строки розгляду справ мають стати не тільки рядком в законодавстві України, а й реальною основою для забезпечення законного і справедливого судочинства без порушення прав людини та норм міжнародних конвенцій. Адже розумні строки це не лише про права підсудних, а і про права потерпілих", — резюмували судді.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що відомо про Ігоря Гуменюка, який влаштував теракт у суді.

Також ми повідомляли, що Ігор Гуменюк загинув, підірвавши себе.