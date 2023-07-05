Вибухи у суді Києва: вже є постраждалі, ЗМІ пишуть про штурм

Щонайменше двоє людей постраждали в київському суді

З будівлі Шевченківського суду Києва після вибухів винесли на ношах двох постраждалих.

Це видно на відеозаписі, який оприлюднив telegram-канал "Україна зараз". При цьому в низці ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що поліцейські спецпідрозділи почав проводити штурм будівлі.

Згідно з інформацією прокуратури, обвинуваченого у скоєнні злочину було доставлено до суду для участі у засіданні. Під час перебування у вбиральні він спробував втекти, використавши для цього невідомий вибуховий пристрій, через що постраждали щонайменше двоє правоохоронців.

Відомо, що після цього він закрився усередині конвойного приміщення. Поліція ж робить все необхідне для його затримання.

Також надходила інформація про те, що він зміг заволодіти зброєю одного з конвоїрів.

У Київській міській військовій адміністрації при цьому кажуть, що інформація про заручників поки що не підтверджується. На місце прибув голова МВС Ігор Клименко.

Як повідомлялося раніше, за попередньою інформацією, вибухи влаштував Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті через підрив гранати під будівлею Верховної Ради у 2015 році.