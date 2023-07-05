Взрывы в суде Киева: уже есть пострадавшие, СМИ пишут о штурме

По меньшей мере два человека пострадали в киевском суде

Из здания Шевченковского суда Киева после взрывов вынесли на носилках двух пострадавших.

Это видно на видеозаписи, которую обнародовал telegram-канал "Украина сейчас". При этом в ряде СМИ появились сообщения о том, что полицейский спецназ начала проводить штурм здания.

Согласно информации прокуратуры, обвиняемый в совершении преступления был доставлен в суд для участия в заседании. Во время нахождения в уборной он попытался сбежать, использовав для этого неопознанное взрывное устройство из-за чего пострадали по меньшей мере двое правоохранителей

Известно, что после этого он закрылся внутри конвойного помещения. Полиция же предпринимает действия для его задержания.

Также поступала информация о том, что он смог завладеть оружием одного из конвоиров.

В Киевской городской военной администрации при этом говорят, что информация о заложниках пока не подтверждается. На место прибыл глава МВД Игорь Клименко.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации взрывы устроил Игорь Гуменюк. Его обвиняют в теракте из-за подрыва гранаты под зданием Верховной Рады в 2015 году.