У Сумах чоловік з балкона відкрив стрілянину по перехожих: подробиці
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Вулицю, де розгорталися події, перекрили
У Сумах невідомий чоловік розпочав стрілянину з вікна багатоквартирного будинку. На місце подій уже прибули правоохоронці.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Так, згідно з даними в мережі, правопорушник вів вогонь з третього поверху багатоповерхівки навпроти будинку, куди 3 липня влучив російський безпілотник. За словами очевидців, стрілець цілився у людей, але влучив у автомобіль.
Вулиця, де розгорталися події, була перекрита поліцейськими, які повідомили, що вживають усіх необхідних заходів.
Офіційної інформації щодо інциденту поки що не надходило.
Нагадаємо, що днями у Києві Ігор Гуменюк, підозрюваний у теракті під стінами Верховної ради у 2015 році, влаштував кілька вибухів у будівлі Шевченківського суду, де відбувалося слухання по його справі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військових, а сам правопорушник наклав на себе руки. У Раді суддів України після того, що сталося, пообіцяли перевірити стан розгляду справ, де обвинувачені (підсудні) утримуються під вартою понад п’ять років.