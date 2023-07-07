У Сумах чоловік з балкона відкрив стрілянину по перехожих: подробиці

Вулицю, де розгорталися події, перекрили

У Сумах невідомий чоловік розпочав стрілянину з вікна багатоквартирного будинку. На місце подій уже прибули правоохоронці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, згідно з даними в мережі, правопорушник вів вогонь з третього поверху багатоповерхівки навпроти будинку, куди 3 липня влучив російський безпілотник. За словами очевидців, стрілець цілився у людей, але влучив у автомобіль.

Вулиця, де розгорталися події, була перекрита поліцейськими, які повідомили, що вживають усіх необхідних заходів.

Офіційної інформації щодо інциденту поки що не надходило.

Нагадаємо, що днями у Києві Ігор Гуменюк, підозрюваний у теракті під стінами Верховної ради у 2015 році, влаштував кілька вибухів у будівлі Шевченківського суду, де відбувалося слухання по його справі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військових, а сам правопорушник наклав на себе руки. У Раді суддів України після того, що сталося, пообіцяли перевірити стан розгляду справ, де обвинувачені (підсудні) утримуються під вартою понад п’ять років.