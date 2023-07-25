В Одесі стрілянина серед білого дня, введено операцію "Сирена": що відбувається

Інформації потерпілих внаслідок пригоди немає

У Приморському районі Одеси сталася стрілянина. За попередньою інформацією, невідомі обстріляли з пневматичної зброї автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Одещині.

"Повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію "102" близько одинадцятої години дня від очевидця. Зараз на місці події працюють поліцейські. У дію введено поліцейську операцію "Сирена", — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ. Потім на двох автомобілях почали його наздоганяти. Внаслідок події механічні пошкодження отримали кілька припаркованих машин.

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що за попередньою інформацією під час інциденту ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку червня в Одесі стався подібний інцидент. Тоді невідомі розстріляли автомобіль у районі Київського ринку. За словами очевидців, вогонь по BMW відкрили із Range Rover. Внаслідок пригоди загинули двоє людей — одна в автомобілі, на місці, а друга в кареті швидкої допомоги.