28 тисяч за день народження батька та навушники тещі: в Одесі хлопець виставив дівчині рахунок після розриву (фото)

Частину витрат чоловік пробачив своїй колишній коханій

В Одесі, де нещодавно було чути стрілянину серед білого дня, хлопець розлучився з дівчиною на ім’я Настя та виставив їй рахунок на 200 тисяч гривень. Чоловік написав їй листа, в якому докладно розписав за що вона йому винна.

Лист опублікував блогер Роберт Зелтінш, а також одеські Telegram-канали. У соцмережі деякі коментатори підтримали хлопця.

Так, у листі сказано, що хлопець зробив для себе кілька висновків і дуже здивований тим, що дівчина з люблячої різко перетворилася на холодну та байдужу. При зустрічі вона та її сім’я не вітаються з ним і вдають, що хлопця "просто не існує". Щоб це виправити, одесит вирішив позбавити життя вже колишньої дівчини чи дружини (не зрозуміло) всього, що може нагадувати про нього.

Він просить повернути йому майже 200 тисяч гривень, частину з яких колишня кохана позичала. Так, у списку перераховані такі витрати за період з 24 лютого 2023 року до 25 липня 2023 року:

6 тисяч гривень на туфлі;

2 тисячі гривень на окуляри;

4 тисячі гривень на парфуми тещі;

3 тисячі у борг на сукню;

28 тисяч день на народження батька дівчини в Аркадії;

54 тисячі на Айфон;

84700 на ноутбук;

30 тисяч у борг на весілля братові;

5 тисяч гривень просто у борг;

2700 на навушники тещі.

При цьому частина витрат закреслена — це оплата комуналки, витрати на бензин і СТО, а також оплата податкових боргів. Вказано, що їх дівчина може не повертати.

У коментарях під постом блогера деякі підтримали чоловіка, адже частину грошей було взято у борг, а сам він у листі вказав, що дівчина обіцяла їх віддати.

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