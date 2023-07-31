Підлітка покарали: скандал із піснями Цоя у Львові отримав продовження

Суд виніс вирок 17-річному Олександру з Одеси, який співав на одній із вулиць Львова пісні Віктора Цоя.

Про це повідомила нардеп Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

За її інформацією, Галицький районний суд Львова визнав підлітка винним у дрібному хуліганстві, а у якості покарання суд обмежився попередженням.

Водночас сама Піпа, у якої стався конфлікт із фігурантом справи, зізналася, що просила суд не штрафувати хлопця.

Раніше стало відомо, що саме народна обраниця написала в поліцію заяву на хлопця за статтею 173 адміністративного кодексу ("дрібне хуліганство"). За цією статтею його також могли покарати штрафом у розмірі від 51 до 119 гривень.

У своєму повідомленні нардеп вказала, що заява стосувалася матюків на її адресу.

"Тільки після відмови і матюка я почала знімати відео та викликала поліцію. І коли я говорила, що він порушив закон, то він порушив ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Рішення ЛОС про російськомовний культурний продукт", — написала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після розголосу скандалу по мережі 17-річний Олександр повернувся до Одеси.