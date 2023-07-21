Куда уходят миллионы из государственного бюджета? Житомирская ОГА попала в громкий скандал

"Телеграф" разбирается есть ли необходимость в реконструкции сооружения гражданской защиты, или это еще один случай "денег на ветер"

Активисты разоблачают новые коррупционные схемы освоения государственных средств, которые махинаторы выдают за обустройство укрытий от вражеских ракетных ударов. Так, в скандал попала Житомирская ОГА, которая решила выделить кругленькую сумму на дом престарелых в Бердичеве.

Департамент регионального развития Житомирской ОГА намерен заплатить более 27 млн грн на реконструкцию сооружения гражданской защиты Бердичевского гериатрического пансионата.

Серверы для пенсионеров

Активисты внимательнее присмотрелись, на что именно должны были пойти деньги налогоплательщиков. А это — установка серверных шкафов, видеонаблюдения, множества роутеров, маршрутизаторов, Wi-Fi точек, мини ПК, IP-телефонов, FM-радио, громкоговорителей, диспетчерских, километров проводки и сотен светильников, что очень далеко от понятия о комфортном и безопасном пространстве для пожилых людей.

Тендерная документация

О таком финансово-плановом документе рассказала в Facebook активистка и бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita), давно известная раскрытиями неэффективных государственных закупок и доказательством их неоправданности. После ее поста в сети развернулась очередная дискуссия о целесообразности таких расходов.

Соответствующие органы игнорируют обращение

На официальном сайте государственных закупок Prozorro можно найти интересные документы. Обращаем внимание на основной план проекта, который предлагает потрясающий список работ. Кроме уже упомянутой "реконструкции постройки гражданской защиты", заказчики предлагают осуществить озеленение территории. Еще одним отмеченным пунктом является копание колодца.

Тендерная документация

Активисты обратились в Государственную аудиторскую службу Украины, где создана специальная страница для представления информации о нарушениях в сфере закупок. Целью этой инициативы было спасти государственные средства и превратить выброшенные на "ветер" деньги в полезные и эффективные для граждан. Однако добиться ничего не удалось.

"Вероятно их руководительница и сама замахнулась себе выстроить тройку шикарных новостроек. Теперь будем просить Государственную аудиторскую службу Украины, Офис Генерального прокурора, НАБУ и налоговую — проверить имущественное положение Татьяны Гречаной", — пишет Юлия Глушко, упоминающая имя директора Департамента службы.

А в комментарии под своим сообщением она добавила, что "люди с логикой и разумом НИКОГДА бы не допустили такого поругания над экономикой и над людьми, внутри страны".

Посетители страницы активистки возмущаются такими странными расходами из государственного бюджета, а один из них иронически предположил, что будущее сооружение может быть использовано как запасной командный пункт для депутатов, вроде бункера путина.

Комментарии под сообщением

Однако о конкретных инициаторах такого проекта пока нет никаких сведений.

Напомним, бывший глава ГПУ Виктор Чумак объяснил "Телеграфу", что предпринять, чтобы остановить тендерные скандалы.