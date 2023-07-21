Пир во время войны: почему чиновникам разрешают проводить скандальные закупки

Сознание не меняется, но можно изменить законы

Чиновники, тратящие миллионы из бюджетов на непонятные закупки, могут делать это и дальше, поскольку это разрешает действующее законодательство.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-нардеп, бывший и.о. генерального прокурора Украины, юрист Виктор Чумак.

"Сознание чиновников не меняется, потому что закупки сегодня позволяют бюджет и Бюджетный кодекс. Ситуация такова: если в Бюджетном кодексе предусмотрено, что средства, выделяемые из госбюджета по отдельной статье, не могут быть использованы на другие, то они и используются. Они совершенно четко понимают, что действуют в рамках закона, и этот закон позволяет им тратить эти финансы", — говорит юрист.

По его словам, ни правительство, ни президент не подумали, что во время войны нужно изменить порядок бюджетного финансирования всей страны. Поэтому местные бюджеты продолжают тратить средства на закупки, которые выглядят нецелесообразными во время войны.

"Например, если львиную долю средств, которые зарабатывают крупные города, такие как Киев, Львов, Одесса (которые перекладывают брусчатку, строят стадионы и т.п.), то они не могут по-другому использовать эти деньги, ведь эти средства предусмотрены законом именно под такие расходы", — отметил Виктор Чумак.

При этом, если местные власти потратят деньги, предназначенные на развитие общины, на поддержку армии — это будет считаться нарушением закона.

"Вопрос о том, что эти деньги заложены бюджетом общины именно на стадион (например, в городе Новояворовск Львовской области). Это было принято в бюджете развития города не в этом году (что из таких и таких доходов пойдет финансирование стадиона). Если мэр города сейчас эти деньги не даст на стадион, он совершит преступление", — говорит юрист.

Больше о том, почему украинские чиновники во время войны продолжают тратить средства налогоплательщиков на неуместные цели — читайте в материале "Телеграфа": "Что сделать, чтобы остановить тендерные скандалы: бывший глава ГПУ указал на важные детали".

Ранее "Телеграф" писал о том, что информационное пространство постоянно сотрясают более чем странные тендеры. Например, в Киеве на покупку конструкторов для игр детей в бомбоубежище хотели потратить 900 тысяч гривен, а в Днепре хотели пиарить бюджетные больницы на 20 млн грн.