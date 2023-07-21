Бенкет під час війни: чому чиновникам дозволяють проводити скандальні закупівлі

Свідомість не змінюється, але можна змінити закони

Чиновники, які витрачають мільйони з бюджетів на незрозумілі закупівлі, можуть робити це й надалі, оскільки це дозволяє чинне законодавство.

Про це "Телеграфу" розповів екс-нардеп, колишній в.о. генеральний прокурор України, юрист Віктор Чумак.

"Свідомість чиновників не змінюється, тому що закупівлі сьогодні дозволяють бюджет і Бюджетний кодекс. Ситуація така: якщо в Бюджетному кодексі передбачено, що кошти, що виділяються з держбюджету за окремою статтею, не можуть бути використані на інші, то вони і використовуються. Вони абсолютно чітко розуміють, що діють у рамках закону, і цей закон дозволяє їм", — каже екс-нардеп.

За його словами, ані уряд, ані президент не подумали, що під час війни потрібно змінити порядок бюджетного фінансування всієї країни. Тому місцеві бюджети продовжують витрачати кошти на закупівлі, які мають недоцільність під час війни.

"Наприклад, якщо левову частку коштів, які заробляють великі міста, такі як Київ, Львів, Одеса (які перекладають бруківку, будують стадіони тощо), то вони не можуть інакше використати ці гроші, адже ці кошти передбачені законом саме під такі витрати", — розповів Віктор Чумак.

При цьому, якщо місцева влада витратить гроші, призначені на розвиток громади, на підтримку армії, це вважатиметься порушенням закону.

"Питання про те, що ці гроші закладено бюджетом громади саме на стадіон (наприклад, у місті Новояворівськ Львівської області ). Це було прийнято у бюджеті розвитку міста не цього року (що з таких і таких доходів піде фінансування стадіону). Якщо мер міста зараз ці гроші не дасть на стадіон, він скоїть злочин", — повідомив юрист.

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