Куди йдуть мільйони з державного бюджету? Житомирська ОДА вскочила в гучний скандал

"Телеграф" розбирається чи є необхідність у реконструкції споруди цивільного захисту, чи це ще один випадок "грошей на вітер"

Активісти викривають дедалі нові корупційні схеми освоєння державних коштів, які махінатори видають за облаштування укриттів від ворожих ракетних ударів. Так, у скандал потрапила Житомирська ОДА, яка вирішила виділити кругленьку суму на будинок для літніх людей у Бердичеві.

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА має намір сплатити понад 27 млн грн на реконструкцію споруди цивільного захисту Бердичівського геріатричного пансіонату.

Сервери для пенсіонерів

Активісти уважніше придивилися, на що саме мали піти гроші платників податків. А це — встановлення серверних шаф, відеонагляду, безлічі роутерів, маршрутизаторів, Wi-Fi точок, міні ПК, IP-телефонів, FM-радіо, гучномовців, диспетчерських, кілометрів проводки та сотень світильників, що дуже далеко від поняття про комфортний та безпечний простір для людей похилого віку.

Тендерна документація

Про такий фінансово-плановий документ розповіла у Facebook активістка та бухгалтер Юлія Глушко (Raduga Yulita), давно відома розкриттями неефективних державних закупівель і доведенням їхньої невиправданості. Після її посту в мережі розгорнулася чергова дискусія про доцільність таких видатків.

Відповідні органи ігнорують звернення

На офіційному сайті державних закупівель Prozorro можна знайти цікаві документи. Звертаємо увагу на основний план проєкту, який пропонує приголомшливий перелік робіт. Окрім вже згаданої "реконструкції споруди цивільного захисту", замовники пропонують здійснити озеленення території. Ще одним відміченим пунктом є копання криниці.

Тендерна документація

Активісти пропонують звертатися до Державної аудиторської служби України, де створено спеціальну сторінку для подання інформації про порушення у сфері закупівель. Ця ініціатива мала на меті врятувати державні кошти та перетворити викинуті на "вітер" гроші на корисні та ефективні для громадян. Однак домогтися нічого не вдалося.

"Ймовірно їх керівниця й сама замахнулася собі вибудувати трійку шикарних новобудов. Тепер будемо просити Державну аудиторську службу України, Офіс Генерального прокурора, НАБУ і податкову — перевірити майновий стан Тетяни Гречаної", — пише Юлія Глушко, котра згадує ім'я директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

А в коментарі під своїм дописом вона додала, що "люди з логікою і розумом НІКОЛИ б не допустили такої наруги над економікою і над людьми, всередині країни".

Відвідувачі сторінки активістки обурюються такими дивними витратами з державного бюджету, а один із них іронічно припустив, що майбутня споруда може бути використана як запасний командний пункт для депутатів, щось на кшталт бункера путіна.

Коментарі під дописом

Однак про конкретних ініціаторів такого проєкту поки що немає жодних відомостей.

Нагадаємо, колишній очільник ГПУ Віктор Чумак пояснив "Телеграфу", що зробити, аби зупинити тендерні скандали.