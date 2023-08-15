Поки гинули люди, мер Луцька фоткався у парку? У мережі скандал, а чиновник виправдовується (фото)

Фото Поліщука викликали широкий суспільний резонанс

В Україні спалахнув скандал на тлі нічного масового обстрілу росії. Мера Луцька розкритикували за "пробіжку" під час загибелі людей, а той у відповідь звинуватив українців у продукуванні ненависті один до одного.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, в українських Telegram-каналах, серед яких є й дуже популярні, з’явилася інформація про те, що мер Луцька Ігор Поліщук нібито займався тренуваннями у парку в той час, коли від ракетних ударів рф у його місті гинули люди. Інформація, до речі, базувалася на фотографіях самого Поліщука у соцмережах.

Варто зазначити, що ці публікації викликали широкий суспільний резонанс і були сприйняті, судячи з "реакцій" під постами, вкрай негативно з боку українців.

Враховуючи все вищесказане, виправдання Поліщука не змусили на себе чекати. Той у своєму особистому Telegram-каналі опублікував пост-пояснення, в якому, серед іншого, звинуватив "деяких українців" у продукуванні ненависті один до одного та "перекручуванні фактів".

Адже, за його словами, він нібито не знав про загиблих, а на місці подій "не було потреби" у його присутності.

"Одразу після вибухів, орієнтовно через 20 хвилин (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом із представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками, у моїй подальшій присутності більше не було потреби, і я пішов у наш Центральний парк, чекаючи на інформацію від представників ДСНС", — каже він.

Нагадаємо, що вранці 15 серпня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Луцьку. Внаслідок терористичного акту, за останньою інформацією, загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

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