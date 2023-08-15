Росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні: вибухи чули в Дніпрі та західній частині країни

Найбільше вибухів чули жителі Дніпра

У ніч на вівторок, 15 серпня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи чули в західній частині країни — зокрема на Львівщині та Хмельниччині.

Про це повідомляє "Телеграф". Детальніше про наслідки атаки та про результативність ППО буде відомо пізніше, однак попередньо цілями атак на Заході країни могли бути військові аеродроми.

Першим під обстріл потрапило Дніпро — місцеві мешканці нарахували щонайменше п'ять вибухів. Інформацію при прильоти вже підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак. За його даними, удар прийшовся по одному із підприємств Дніпра, на якому одразу ж спалахнула пожежа. Це доповнює попередні дані, опубліковані місцевими Telegram-каналами, про дим, що підіймається над містом.

Поки що відомо про одного постраждалого. Даних про загиблих немає.

Дим над Дніпром після нічної атаки. Фото - місцеві пабліки

Після цього низка джерел повідомляла про вибухи у Запоріжжі та передмісті. За попередніми даними, обстріл регіону міг здійнюватися за допомогою С-300.

Після 5 години ранку серія вибухів пролунала у Луцьку. Інформацію підтвердив мер міста Ігор Поліщук. Він зазначив, що попередньо є влучання по одному із міських підприємств, ймовірно є постраждалі. Оперативні служби вже виконують покладені на них обов'язки.

Також серйозної атаки зазнали Львів та область. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, засобами ППО було збито чимало ракет, однак, на жаль, є і влучання. Зокрема, постраждали і приватні будинки. Є пожежі.

Дим від пожежі у Львові

Слід зазначити, що у деяких воєнних і моніторингових Telegram-каналах пишуть про те, що ракети пролетіли над кордоном з Румунією (або на небезпечній близькості від нього). Підтвердити цю інформацію наразі неможливо, однак окупанти нерідко використовують цю тактику, запускаючи ракети на наднизьких висотах, використовуючи особливості ландшафту.

Станом на шосту ранку 15 серпня по областях пішли відбої — скрізь, крім тимчасово окупованих Луганщини та Криму.

Нагадаємо, що це вже друга ніч поспіль, коли окупанти завдають масованого ракетного удару за допомогою авіації. Попередньої доби від атаки російської армії найбільше постраждала Одещина. Було зруйновано гіпермаркет FOZZY, наразі компанія припиняє свою роботу у регіоні.