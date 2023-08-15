Численні пожежі та пошкодження будинків: чим для Львівщини обернулася нічна атака (фото)

На жаль, не обійшлося без постраждалих

У ніч проти 15 серпня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по українським містам і внаслідок події у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

"У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки по вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих поки що не надходила", — написав він.

Уламки впали додому у Львові

За його словами, в інших частинах міста також було зафіксовано невеликі загоряння. Їх оперативно ліквідували.

"В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів", — пише голова ОВА.

Він також додав, що у селі Ставчани Львівської області внаслідок нічної атаки було пошкоджено десять будинків. Наразі відомо, що деякі місцеві жителі отримали легкі травми.

Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що є приліт у двір дитячого садка. На щастя, ніхто не постраждав.

"Пошкоджено понад сто жител, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 особи отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", — розповів він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 серпня російські загарбники атакували Одеську область ракетами та дронами-камікадзе. В результаті було пошкоджено гуртожиток та супермаркет.