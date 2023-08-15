Внаслідок прильоту у Луцьку є загиблі: подробиці

Під удар потрапило підприємство

У ніч на вівторок, 15 серпня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема Луцьку є приліт у промислове підприємство. Загинуло троє людей, ще кілька дістали поранення.

Про це повідомив голова Волинської ОВ Юрій Погуляйко у Telegram.

За його словами, вночі в області також працювали сили ППО.

"Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", — написав він, додавши, що більше інформації буде надано пізніше.

Нагадаємо, крім Луцька минулої ночі ворог також вдарив ракетами по Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській областях та Дніпру. У Львові уламки ракет упали на житлові будинки. У багатьох регіонах внаслідок ворожих атак виникли перебої з електроенергією.

Як повідомляв "Телеграф", у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки по вулицях Патона та Каховській, спалахнула пожежа. Є постраждалі, людей евакуювали. В інших частинах міста також було зафіксовано невеликі загоряння. Їх оперативно ліквідували.