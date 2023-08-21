Анатолий Анатолич "наехал" на украинцев за русский язык за границей и сам нарвался на скандал в сети

Ведущий призвал украинцев за границей идентифицировать себя как граждан Украины

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказал упрек гражданам Украины, проживающим во время войны с россией за границей. Он не первый раз комментирует любовь некоторых украинцев ко "всему русскому" — не так давно шоумен отреагировал, когда в кафе Дубровка в Киеве пели Лепса.

А на днях он записал видео, находясь в аэропорту в Варшаве. Блогер призвал выехавших из страны украинцев подумать о том, как их слышат и воспринимают вокруг, и не позориться, используя язык оккупанта.

"Тут действительно много россиян. И определить, украинец это или россиянин, практически невозможно, если человек разговаривает на русском языке. Вы можете дома разговаривать на русском, если вам так удобно, но если вы хотите идентифицировать себя, что вы украинец, единственный способ — это разговаривать на украинском. Меня так это удивляет. Я вас очень прошу — разговаривайте за границей на украинском, не позорьтесь", — сказал он в видеозаписи.

Видео вызвало разную реакцию пользователей. Кто-то высказал ответные упреки, кто-то поддержал ведущего, а кто-то предложил ему приехать на передовую.

Ранее Анатолич рассказал пользователям, сколько раз он был в стране-агрессорше россии. Также он рассказал, когда и зачем ездил в Беларусь.