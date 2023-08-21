Анатолій Анатоліч "наїхав" на українців за російську мову за кордоном і сам нарвався на скандал у мережі

Ведучий закликав українців за кордоном ідентифікувати себе як громадян України

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч опублікував у Instagram відеозвернення, в якому висловив закид громадянам України, які мешкають під час війни з росією за кордоном. Він не вперше коментує любов деяких українців до "всього російського" — нещодавно шоумен відреагував, коли у кафе Дубровка у Києві співали Лепса.

А днями він записав відео, перебуваючи в аеропорту у Варшаві. Блогер закликав українців, які виїхали з країни, подумати про те, як їх чують і сприймають навколо, і не ганьбитися, використовуючи мову окупанта.

"Тут справді багато росіян. І визначити, українець це чи росіянин, практично неможливо, якщо людина розмовляє російською мовою. Ви можете вдома розмовляти російською, якщо вам так зручно, але якщо ви хочете ідентифікувати себе, що ви українець, єдиний спосіб — це розмовляти українською. Мене так це дивує. Я вас дуже прошу — розмовляйте за кордоном українською, не ганьбіться", — сказав він у відеозаписі.

Відео викликало різну реакцію користувачів. Хтось висловив закиди у відповідь, хтось підтримав ведучого, а хтось запропонував йому приїхати на передову.

Раніше Анатоліч розповів користувачам, скільки разів він був у країні-агресорші Росії. Також він розповів, коли та навіщо їздив до Білорусі.