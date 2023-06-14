Слава Камінська, яка захищає російську мову, заявила, що ніколи не повернеться в Україну (фото)

Артистка розпалила неабиякий мовний скандал у мережі

Українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з дітьми виїхала за кордон, мабуть, дуже любить бути в центрі різних скандалів, адже завжди в них потрапляє або навіть розпалює.

Так, на своїй сторінці в Інстаграм артистка вирішила стати на захист свого колеги Макса Барських, на якого викликали поліцію у Кременчуці через російську мову. А якщо точніше, то заступилася Камінська не за артиста, а саме за мову.

Співачка опублікувала статтю Конституції України про захист мов національних меншин України, куди входить і російська, наїхавши на українців за те, що вони нібито не знають законів.

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" — Написала Слава під постом.

У коментарях українці спробували нагадати Камінській, що доки вона ховається в Європі, в Україні вже півтора року триває повномасштабна війна та гинуть люди. Однак це зовсім не "працює", судячи з відповідей співачки своїм фолловерам. Плюс до всього, на жаль, є й ті, хто всіляко підтримує артистку.

Щобільше, як повідомляє nv.ua, Камінська взагалі не планує повертатися в Україну, адже "бо все складно в головах у наших". А на питання для чого вона розпалює мовний конфлікт, вона відповідає, що має право говорити російською, і робитиме це й надалі.

Нагадаємо, що за сім місяців після вторгнення росії в Україну Слава Камінська повернулася на батьківщину з Нідерландів. Там вона перебувала разом із дітьми, а потім співачку розкритикували за "ниття" про життя в Європі. Однак потім вона все одно туди повернулася.