"Заробила, щоб діти не чули сирен": Слава Камінська пояснила, чому виїхала з України та розпалила суперечки у мережі

Багато шанувальників підтримують артистку у її рішенні, проте є й ті, кому "заважає" її переїзд.

Українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка раніше розлютила українців своїм новим кліпом, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з дітьми виїхала за кордон. Мабуть, не всім її підписникам таке рішення припало до душі, тому вона вирішила розповісти, чому вона це зробила.

Своє "виправдання" Камінська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі, зазначивши, що вона, як і всі, дуже злякалася, коли почалася війна. Тому, щоб її діти не лякалися сирен та звуків пострілів та вибухів, артистка перевезла їх до Європи.

"Я не хотіла їхати зі своєї улюбленої країни, де в мене було все, навіть більше, ніж. Але я повторюся (хай і звучить, як виправдання) і на жаль цього вимагає соціум. Я не хотіла їхати і обіср*лась, коли почалась війна, не менше, ніж ви всі. Але знаєте, я заробила за 15 років (Ротом), щоб мої діти зараз не чули сирен" — написала співачка.

У коментарях під її постом армія її підписників, як завжди, розділилася на два табори: одні поставилися з розумінням до її переїзду, і підтримали свою улюбленицю, іншим виїзд Камінської з України став "поперек горла". Дехто звинувачує артистку у "прикритті" дітьми, а також їй не забили нагадати і про її ексчоловіка, який цілком може її та дітей забезпечувати.

Нагадаємо, що зірковий колектив "Не Ангели" розпався в 2021 році, а трохи пізніше артистки влаштували публічні розбирання. Нещодавно в мережі розгорівся скандал між Камінською та Сміюхою. Слава Камінська у себе в Інстаграмі виклала відео, яке образило її колишню подругу. У відповідь дівчина у себе в соцмережах опублікувала відео, на якому розрізає торт із фотографією колишньої колеги по групі. Після цього Камінська просто послала Сміюху.