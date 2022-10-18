"Заработала, чтобы дети не слышали сирен": Слава Каминская обьяснила, почему уехала из Украины и разожгла споры в сети

Многие поклонники поддерживают артистку в ее решении, однако есть и те, кому "мешает" ее переезд.

Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая ранее разозлила украинцев своим новым клипом, после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с детьми выехала заграницу. Видимо не всем ее подписчикам такое решение стало по душе, поэтому она решила рассказать, почему она это сделала.

Свое "оправдание" Каминская опубликовала на своей странице в Инстаграм, отметив, что она, как и все, очень испугалась, когда началась война. Поэтому, чтобы ее дети не пугались сирен и звуков выстрелов и взрывов, артистка перевезла их в Европу.

"Я не хотела уезжать из своей любимой страны, где у меня было все, даже более, чем. Но я повторюсь (пусть и звучит, как оправдание) и к сожалению этого требует социум. Я не хотела уезжать и обоср*лась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но знаете, я заработала за 15 лет (Ртом), чтобы мои дети сейчас не слышали сирен" — написала певица.

В комментариях под ее постом армия ее подписчиков, как всегда, разделилась на два лагеря: одни отнеслись с пониманием к ее переезду, и поддержали свою любимицу, другим же выезд Каминской из Украины стал "поперек горла". Некоторые обвиняют артистку в "прикрывании" детьми, а также ей не забили напомнить и про ее экс-супруга, который вполне может ее и детей обеспечивать.

Напомним, что звездный коллектив "Не Ангелы" распался в 2021 году, а чуть позже артистки устроили публичные разборки. Недавно в сети разгорелся скандал между Каминской и Смеюхой. Слава Каминская у себя в Инстаграме выложила видео, которое обидело ее бывшую подругу. В ответ девушка у себя в соцсетях опубликовала видео, на котором разрезает торт с фотографией бывшей коллеги по группе. После этого Каминская просто послала Смеюху.