"Боже, яке кончене": Славу Каминскую раскритиковали за "нитье" о жизни в Европе

Артистке "посоветовали" возвращаться в Украину.

С начала войны в Украине, которую развязал кровавый диктатор владимир путин, многие украинские звезды, выехали за границу. К примеру Надю Дорофееву "поймали" в Барселоне в Испании, а вот ее коллега, Слава Каминская решила отправиться с детьми в Нидерланды.

Однако судя по одном из ее постов в Инстаграм, в котором она жалуется на то, что ее маму выселили из квартиры, которую она снимает, из-за того, что она прописана в другом месте, живется там "плохо". Артистка отметила, что украинцев в Европе не любят, за что и получила волну критики от своих подписчиков.

"Европа???? Да ну ее в ж*пу!" — добавила певица в подписи к видео, на котором рассказала о случившемся.

Подписчики Каминской не поддержали артистку, отметив, что видимо она "зажралась" и забыла, что в той стране, где она сейчас находится, другие законы и правила. Также в сети предполагают, что Каминская просто забыла что такое благодарность, и стала очень наглой, ведь это не первая ее жалоба на Роттердам и Нидерланды в целом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Вера Брежнева, которая последнее время строила карьеру в россии, разорвала все связи со страной-агрессором, и решила, что не хочет больше там работать. С начала войны вместе с дочерью она переехала в Польшу, где активно помогает беженцам и волонтерам.