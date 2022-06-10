"Боже, яке кончене": Славу Камінську розкритикували за "ниття" про життя в Європі

Артистці "порадили" повертатися в Україну.

З початку війни в Україні, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін, багато українських зірок, виїхали за кордон. Наприклад, Надю Дорофєєву "піймали" в Барселоні в Іспанії, а ось її колега, Слава Камінська, вирішила вирушити з дітьми до Нідерландів.

Однак, судячи з одного з її постів в Інстаграм, в якому вона скаржиться на те, що її маму виселили з квартири, яку вона винаймає, через те, що вона прописана в іншому місці, живеться там "погано". Артистка зазначила, що українців у Європі не люблять, за що й одержала хвилю критики від своїх підписників.

"Європа???? Та ну її в ж*пу!" — додала співачка у підписі до відео, на якому розповіла про те, що сталося.

Підписники Камінської не підтримали артистку, зазначивши, що вона, мабуть, "зажерлася" і забула, що в тій країні, де вона зараз перебуває, інші закони та правила. Також у мережі припускають, що Камінська просто забула, що таке подяка, і стала дуже нахабною, адже це не перша її скарга на Роттердам та Нідерланди загалом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Віра Брежнєва, яка останнім часом будувала кар’єру в росії, розірвала всі зв’язки з країною-агресором і вирішила, що не хоче більше там працювати. З початку війни разом із донькою вона переїхала до Польщі, де активно допомагає біженцям та волонтерам.