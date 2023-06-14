Защищающая русский язык Слава Каминская заявила, что никогда не вернется в Украину (фото)

Артистка разожгла нешуточный языковой скандал в сети

Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с детьми выехала заграницу, видимо очень любит быть в центре различных скандалов, ведь всегда в них попадает или даже разжигает.

Так, на своей странице в Инстаграм артистка решила встать на защиту своего коллеги Макса Барских, на которого вызвали полицию в Кременчуке из-за русского языка. А если быть точнее, то вступилась Каминская не за артиста, а именно за язык.

Певица опубликовала статью Конституции Украины о защите языков национальных меньшинств Украины, куда входит и русский, наехав на украинцев за то, что они якобы не знают законов.

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" — написала Слава под постом.

В комментариях украинцы попытались напомнить Каминской, что пока она прячется в Европе, в Украине уже полтора года идет полномасштабная война и гибнуть люди. Однако это совсем не "работает", судя по ответам певицы своим фолловерам. Плюс ко всему, увы, но есть и те, кто всячески поддерживает артистку.

Более того, как сообщает nv.ua, Каминская и вовсе не планирует возвращаться в Украину, ведь "потому что все сложно в головах у наших". А на вопрос для чего она разжигает языковой конфликт, она отвечает, что имеет право говорить на русском, и будет делать это и дальше.

Напомним, что спустя семь месяцев после вторжения россии в Украину Слава Каминская вернулась на родину из Нидерландов. Там она находилась вместе с детьми, а после певицу раскритиковали за "нытье" о жизни в Европе. Однако после она все равно туда вернулась.