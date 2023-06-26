"Більше гріхів не маю": Анатолій Анатоліч зізнався, коли був у росії, і чому їхав до Білорусі

Український шоумен був в державі-агресорці не раз

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч, після гучного скандалу з виступом співачки Світлани Лободи у Харкові, чесно зізнався своїм підписникам у соцмережі, скільки разів був у країні-агресорці росії та чому їздив до Білорусі.

У своєму Телеграм-каналі "Анатоліч ТРУ" 38-річний шоумен розповів, що на початку 2000-х років йому довелося з'їздити пару разів в Сочі.

"Хоч ви мене не питали, я був в росіі пару раз. В сочі. Більше ніде. На початку 2000-х. Фух. Зізнався. Легше стало", — написав Анатолій Анатоліч.

Крім цього чоловік один раз був у Мінську. До білоруської столиці телеведучий їхав тільки заради єдиного концерту британського виконавця Роббі Вільямса. При цьому шоумену шкода, що у різні роки світова знаменитість виступав для жителів цих агресивних країн, а в Києві не був жодного разу. Додамо, що після 24 лютого Роббі Вільямс не зробив жодних публічних заяв щодо повномасштабної війни рф проти України.

"Уявіть собі, що були такі часи, коли Уільямс виступав в пітері, москві, мінську, а в Києві ні. Обідно, але факт. Все. Зізнався і про другу шляпу в своєму житті. Більше гріхів не маю", — поділився з фоловерами Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що 24 червня росіяни завдали ракетного удару по Україні, особливо дісталось столиці, на яку було спрямовано більшість ворожих ракет. Анатолій Анатоліч та інші зірки прокоментували обстріл Києва, в результаті якого загинули люди.