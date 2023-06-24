"І знову ця біль": Сумська, Каменських, Хіменес-Браво та інші зірки відреагували на нічний удар рф по Україні (фото, відео)

Атака росіян 24 червня призвела до смерті українців

В ніч на 24 червня російські військові завдали ракетного удару по Україні, особливо дісталось столиці, на яку було спрямовано більшість ворожих ракет. В повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Відомо, що внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Нажаль, не обійшлось без жертв і постраждалих. Українські зірки відреагували на нічну атаку українських міст. Серед них — Ольга Сумська, Джамала, Настя Каменських, Ектор Хіменес-Браво та інші.

"Знову жахлива ніч. Харків, Дніпро, Київ, Криви Ріг, Вінниця… і ще міста і села України. Знову загиблі цивільні від російських ракет", — прокоментував ведучий у сторіс Інстаграму.

Ектор Хіменес-Браво

"В Соломʼянському районі уламки влучили у сплячих людей… Загинуло 3 людини. Мої співчуття рідним…", — звернувся до близьких загиблих відомий шеф-кухар, додавши до посту кадри з пошкодженою київською багатоповерхівкою.

Анатолій Анатоліч

"Ніч моїх дітей. Ракетна атака на Київ. Знову влучання в будинок. Знову люди. Хотів написати довгий текст, але сил немає, та й ви все чудово розумієте, бо в моїх думках все так само як і у ваших. Бережіть себе і своїх близьких", — написав телеведучий на своїй сторінці у соцмережі, і показавши на фото своїх дітей в укритті.

Актриса зняла відео з наслідками падіння уламків ракети на 24-поверховий будинок.

Юрій Горбунов

"Київ! Ранок! Результат чергового обстрілу столиці росіянами!! Є жертви і постраждалі!", — написав український актор і телеведучий в Інстаграмі.

"Київ цього ранку", — написала співачка на світлині з пошкодженим будинком у Києві.

"І знову ця біль… бережіть себе та близьких", — написав український дизайнер.

Нагадаємо, що уламки збитої ворожої повітряної цілі в Києві пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі. На момент цієї публікації відомо про трьох загиблих, вісьмох травмованих, серед них двоє дітей.

Зазначимо, що це була восьма повітряна атака на столицю за червень 2023 року. Російська армія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та випустила з району Каспію ракети Х-101/555. ППО виявило і знищило понад 20 ракет.