"Больше грехов нет": Анатолий Анатолич признался, когда был в россии, и почему ехал в Беларусь

Украинский шоумен был в государстве-агрессорше не раз

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич, после громкого скандала с выступлением певицы Светланы Лободы в Харькове, честно признался своим подписчикам в соцсети, сколько раз был в стране-агрессорше россии и почему ездил в Беларусь.

В своем Телеграм-канале "Анатоліч ТРУ" 38-летний шоумен рассказал, что в начале 2000-х годов ему пришлось съездить пару раз в Сочи.

"Хотя вы меня не спрашивали, я был в россии пару раз. В сочи. Больше нигде. В начале 2000-х. Фух. Признался. Легче стало", — написал Анатолий Анатолич.

Кроме этого мужчина однажды был в Минске. В белорусскую столицу телеведущий ехал только ради единого концерта британского исполнителя Робби Уильямса. При этом шоумену жаль, что в разные годы мировая знаменитость выступал для жителей этих агрессивных стран, а в Киеве не был ни разу. Добавим, что после 24 февраля Робби Уильямс не сделал никаких публичных заявлений о полномасштабной войне рф против Украины.

"Представьте себе, что были такие времена, когда Уильямс выступал в питере, москве, минске, а в Киеве нет. Обидно, но факт. Все. Признался и о второй шляпе в своей жизни. Больше грехов нет", — поделился с фолловерами Анатолий Анатолич.

Напомним, что 24 июня россияне нанесли ракетный удар по Украине, особенно досталось столице, на которую было направлено большинство вражеских ракет. Анатолий Анатолич и другие звезды прокомментировали обстрел Киева, в результате которого погибли люди.