"И снова эта боль": Сумская, Каменских, Хименес-Браво и другие звезды отреагировали на ночной удар рф по Украине (фото, видео)

Атака россиян 24 июня привела к смерти украинцев

В ночь на 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Украине, особенно досталось столице, на которую было направлено большинство вражеских ракет. В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Известно, что в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Украинские звезды отреагировали на ночную атаку украинских городов. Среди них Ольга Сумская, Джамала, Настя Каменских, Эктор Хименес-Браво и другие.

"Снова ужасная ночь. Харьков, Днепр, Киев, Кривой Рог, Винница… и еще города и села Украины. Снова погибшие гражданские от российских ракет", — прокомментировал ведущий в сторис Инстаграма.

Эктор Хименес-Браво

"В Соломенском районе обломки попали в спящих людей... Погибли 3 человека. Мои соболезнования родным...", — обратился к близким погибших известный шеф-повар, добавив к посту кадры с поврежденной киевской многоэтажкой.

Анатолий Анатолич

"Ночь моих детей. Ракетная атака на Киев. Снова попадание в дом. Снова люди. Хотел написать длинный текст, но сил нет, да и вы все прекрасно понимаете, потому что в моих мыслях все так же как и у ваших. Берегите себя и своих близких", — написал телеведущий на своей странице в соцсети, и показав на фото своих детей в укрытии.

Актриса сняла видео с последствиями падения обломков ракеты на 24-этажное здание.

Юрий Горбунов

"Киев! Утро! Результат очередного обстрела столицы россиянами!! Есть жертвы и пострадавшие!", — написал украинский актер и телеведущий в Инстаграме.

"Киев этим утром", — написала певица на фотографии с поврежденным домом в Киеве.

"И снова эта боль… берегите себя и близких", — написал украинский дизайнер.

Напомним, что обломки сбитой вражеской воздушной цели в Киеве повредили 25-этажное здание в Соломенском районе. На момент этой публикации известно о трех погибших, восьми травмированных, среди них двое детей.

Отметим, что это была восьмая воздушная атака на столицу за июнь 2023 года. Российская армия применила стратегические бомбардировщики Ту-95МС и выпустила из района Каспия ракеты Х-101/555. ПВО обнаружило и уничтожило более 20 ракет.